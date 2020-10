РИАМО - 5 окт. Российская группа Little Big записала песню для сиквела комедии «Борат», главную роль в которой исполнил популярный комик Саша Барон Коэн, сообщает Газета.ru.

Музыканты на своей странице в соцсети «ВКонтакте​» заявили, что они записали для фильма кавер-версию песни Gonna make you sweat (Everybody dance now) группы C+C music factory. Трек был записан для трейлера кинофильма.

«В картине Саша Барон Коэн посмеется над Дональдом Трампом и затронет тему коронавируса», – уточняется в сообщении.

Сиквел «Бората» презентуют 23 октября 2020 года на Amazon Prime.​