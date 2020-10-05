РИАМО - 5 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в убийстве пожилой соседки на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 4 октября этого года мужчина в квартире жилого дома на улице Зарайская в городе Москве.

«На почве личных неприязненных отношений (мужчина - ред.) причинил соседке множественные телесные повреждения, а также колото-резаные ранения. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия», - отметила Иванова.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Для проверки его психического здоровья, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается.