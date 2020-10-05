РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 окт. Полицейские Домодедова совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих предполагаемых участников группы, занимавшейся автоподставами, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Установлено, что злоумышленники выбирали участки дороги, не оборудованные камерами видеонаблюдения, целенаправленно выбирали водителей пожилого возраста, после чего инсценировали ДТП с их участием.

«В процессе автоманеврирования один из подозреваемых бросал в машину потенциальной жертвы предмет для создания звукового эффекта, имитирующего удар. После остановки соучастники отвлекали водителя, наждачной бумагой наносили потертость на кузов его транспортного средства и предъявляли претензии по поводу якобы совершенного ДТП, демонстрируя заранее поврежденное боковое зеркало своего автомобиля», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, один из фигурантов исполнял роли автоинспектора и страхового агента, с которыми потерпевшего связывали по телефону. Лжеинспектор ГИБДД разъяснял потерпевшему ответственность за якобы совершенное правонарушение, угрожал лишением водительских прав и предлагал разобраться на месте ДТП, а «страховой агент» озвучивал сумму, которая требуется на ремонт транспорта. Другая соучастница - 60-летняя женщина - выдавала себя за руководителя предприятия, опаздывающего на важную встречу и просила ускорить решение вопроса. После получения денег, злоумышленники скрывались с места происшествия.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправных деяний были задержаны. Полицейские изъяли автомобиль, который использовался для реализации преступного умысла», - отметила Волк.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительным данным, подозреваемые причастны к совершению трех противоправных деяний. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников и причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.