РИАМО - 5 окт. С 2015 года индекс загрязнения воздуха в Москве снизился с 3,1 до 2,9, устойчивая тенденция к снижению загрязняющих веществ наблюдается последние 10 лет, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Ключевой показатель программы – это индекс загрязнения воздуха, который с 2015 года улучшился на территории нашего города. Индекс загрязнения атмосферы снизился с 3,1 в 2015 году до 2,9 в 2019 году. Результат реализации программы - это стабильная положительная динамика, например, по мелким взвешиваемым частицам», - сказал Кубальчевский на круглом столе «Экология общественного здоровья», организуемом Минздравом России совместно с правительством Москвы.

Он добавил, что за последние 10 лет в городе наблюдается устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ в 1,3-2,3 раза.