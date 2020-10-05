РИАМО - 5 окт. В приемной правительства Подмосковья утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на октябрь, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8 498 602-31-13 (многоканальный).

Консультации жителей Московской области проходят по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Подмосковья.