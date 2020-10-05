РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Райтеры из подмосковных Люберец могут принять участие в молодежном граффити-фестивале, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Подмосковные граффити-райтеры могут продемонстрировать свои творческие способности на открытом фестивале, организованном Молодежным клубом городского округа Люберцы. Организаторы ждут опытных граффити-художников, готовых реализовать свои проекты», - говорится в сообщении.

По вопросам участия в фестивале авторы могут отправить сообщение в директ официального аккаунта Молодежного клуба в Instagram: @mk_lyubertsy.

Граффити - слово итальянского происхождения, которое переводится как «нацарапанный». В России история граффити началась в 1985 году. Для своих полотен пионеры этого вида уличного искусства использовали самые простые аэрозоли и маркеры, вручную изготовляли необходимые рабочие инструменты.