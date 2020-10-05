РИАМО - 5 окт. В Международный день учителя мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных педагогов и рассказал, что Московская электронная школа (МЭШ) по итогам прошлого учебного года вошла в число наиболее востребованных школами России цифровых платформ для дистанционного обучения, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

За время пандемии коронавируса число ежедневных обращений к МЭШ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом прошлого учебного года.

«Всего за этот период зафиксировано более 260 миллионов обращений к ресурсам МЭШ», - говорится в сообщении.

Сейчас на площадке появились новые сервисы. К примеру, ученики теперь могут просматривать видеоуроки.

«Это новый формат, открывающий дополнительные возможности для демонстрации и объяснения материала на уроке, а также повторения и закрепления знаний дома», - отмечается в сообщении.

В библиотеке появились две новые виртуальные лаборатории, «Оптика» и «Механика». Также появилась возможность при необходимости посещать занятия в формате видеоконференций.

«Весной мы поставили задачу ускорить модернизацию платформы, и эта задача была успешно решена. Мы запустили несколько новых сервисов», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что апреля в доступе появились электронные домашние задания. Они показывают дату, статус проверки и предмет. Также учителям обновили конструктор уроков и электронных пособий. Он повышает возможности для творчества и позволяет педагогу эффективнее готовиться к уроку.