РИАМО - 5 окт. В конце текущего - начале следующего года в Московской области появятся станции контроля загрязнения атмосферы, в регионе планируется расположить 15 аппаратов, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«В этом году мы модернизировали уже 13 станций, и в планах на конец этого года - начало следующего расширение сети за пределы города и строительство еще 15 станций для совместного мониторинга состояния воздуха в ближайшем Подмосковье», - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что в столице на данный момент работает около 60 станций мониторинга, которые измеряют состояние атмосферы. Все данные передаются в автоматизированную специальную систему круглосуточно каждые 20 минут.

«Для мониторинга выбраны вещества, приоритетные для здоровья жителей Москвы с учетом их вклада в онкологическую и неонкологическую заболеваемость», - добавил Кульбачевский.

Так, благодаря станциям столичные специалисты узнали, что с начала года вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях концентрации загрязняющих веществ оказались до 60% выше, чем за аналогичный период прошлого года.