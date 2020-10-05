РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Предприниматели из подмосковных Люберец смогут подать данные для получения поддержки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«С сегодняшнего дня начинается формирование Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки», - говорится в сообщении.

Представить информацию в реестр необходимо до 5 декабря 2020 года.

Подробнее можно узнать в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – https://clck.ru/R9vP2.