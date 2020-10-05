РИАМО - 5 окт. В Москве вынесли второй приговор по уголовному делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщается на сайте ГСУ СК России.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать Ивана Орлова виновным.

«Орлов, являясь сотрудником, а затем генеральным директором ООО «Интеллектуальные трафик системы», действуя в составе организованной группы, <...> поставил оборудование, заведомо не отвечающее требованиям технической документации», - говорится в сообщении.

Мошенники также создали фальшивую документацию. Они украли деньги, выделенные на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы.

«Своими преступными действиями соучастники похитили из бюджета Москвы денежные средства в размере более 660 миллионов рублей, после чего легализовали их», - говорится в сообщении.

Орлов признал вину. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.