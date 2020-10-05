РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 окт. Жители подмосковных Котельников смогут узнать о том, какая маска считается экологичной, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Носить маску или не носить — пожалуй, самый частый вопрос за все время пандемии коронавируса. Так или иначе, в Подмосковье, как и во многих других регионах России, носить маску пока обязательно.

«По всем вопросам вы можете обратиться в отдел экологии и природопользования управления благоустройства Котельников по номеру: 8 (495) 550-93-62», - говорится в сообщении.

Самые недорогие и распространенные из них — это трехслойные медицинские маски из специального нетканого материала спанбонд, срок эксплуатации которых ограничен двумя-тремя часами.

«В текущих условиях самым безопасным для экологии считается использование многоразовых тканевых масок — пусть и не таких легких, удобных, недорогих и действенных, как одноразовые. Многоразовую маску также стоит носить не более трех часов — до тех пор, пока она не станет влажной», - завершается в сообщении.

ВОЗ рекомендует стирать ее вручную с мылом или моющим средством в горячей воде (не менее 60 градусов) не реже одного раза в день. После этого маску нужно обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. Хранить и переносить многоразовую маску стоит в герметично закрытом пакете.