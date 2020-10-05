РИАМО — 5 окт. В России фиксируется сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», жалобы от пользователей поступают массово, сообщает Газета.ru.

«В частности, 61% пожаловавшихся сообщили о том, что у них не работает сайт, еще 27% указали, что не могут отправить сообщения и 11% — не могли зайти», - говорится в сообщении.

Наибольшее число жалоб пришло из крупных городов России. Причина неполадок пока неизвестна.

«ВКонтакте» - российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 89 языках, особенно популярен среди русскоязычных пользователей.