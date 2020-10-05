РИАМО - 5 окт. Курьеры сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» смогут бесплатно пройти вакцинацию от гриппа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервисов.

«По договоренности с городом специальный мобильный пункт вакцинации установлен рядом с центром на Огородном проезде, где самозанятых курьеров активируют в сервисе», - сказал собеседник агентства.

Вакцинация проводится на добровольной основе. Прививка от гриппа поможет снизить опасность заражения сезонными вирусными инфекциями. Курьеры много передвигаются по городу и взаимодействуют с другими людьми, в связи с чем входят в группу риска.

Курьеры, которые уже развозят заказы, могут привиться в ближайших городских мобильных пунктах. Сервис начал оповещать их об адресах пунктов.

Ранее в Москве назвали самые популярные пункты вакцинации от гриппа. Ими оказались пункты у станций метро «Речной вокзал» и «Планерная».