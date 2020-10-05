РИАМО - 5 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе составило 74 970, сообщает оперативный штаб Подмосковья по коронавирусу.

В регионе также за сутки скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период эпидемии умерли 1 369 человек.

В Подмосковье из-за распространения коронавируса рекомендовано соблюдать домашний режим людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Жителям Московской области необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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Растущие цифры количества заболевших — серьезный повод для того, чтобы мобилизоваться и стать осторожнее. Это касается каждого

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- Центральный детский магазин на Лубянке могут закрыть за нарушения масочного режима. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно‑масочного режима, отсутствие рециркуляторов.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 339 больных. В Москве - 3 537.

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 254 тысячи пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

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