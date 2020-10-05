РИАМО - 5 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды победителю и лауреатам конкурса «Учитель года Подмосковья-2020» в их профессиональный праздник, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Конкурс «Учитель года Подмосковья-2020» проводится в регионе ежегодно. Он включает школьный, муниципальный и региональный этапы. В этом году победил учитель математики из областной гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе Александр Ядрин. Он получил денежную премию 500 тысяч рублей.

«Я бы хотел поблагодарить всех, кто преподает, учит, заботится и наставляет наших детей. Учитель – это особенное призвание, он имеет важное значение в жизни каждого человека. В Подмосковье 50 тысяч педагогов, которые ежедневно добросовестно и трудолюбиво дарят свои знания, внимание. Я хочу поздравить наших учителей, пожелать, чтобы все были здоровы и давали качественное образование», - отметил губернатор.

Он добавил, что традиционно Московская область находится высоко в рейтинге по системе образования, однако каждый год эту планку нужно подтверждать.

«На конкурсе я старался раскрыть свой учительский подход. Я рассматриваю преподавание математики через призму искусства, в том числе через окружающее пространство. Любые формулы можно рассматривать экспериментально и сопровождать примерами из жизни. Природа говорит с нами на языке математики», - сказал Александр Ядрин.

Он отметил, что школьники из Московской области имеют высокий уровень академических знаний. Также победитель подчеркнул, что в регионе работают сильные учителя.

«Я многому у них учился в ходе конкурса, после испытаний вышел совершенно другим учителем, который владеет более широкими технологиями обучения, расширенными понятиями. Я очень рад, что у меня была возможность участвовать в этом конкурсе», - сказал Ядрин.

Еще четверо педагогов стали лауреатами конкурса - учителя физики Мария Пчелкина из Раменского городского округа и Юрий Уробушкин из городского округа Реутов. А также учитель английского языка из Коломенского городского округа Юлия Фролова, учитель русского языка и литературы Олеся Честных из городского округа Подольск. Все они получили премии в размере 100 тысяч рублей.