РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Ливневую канализацию проложили на улицах Инициативная и Попова в подмосковных Люберцах, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В уборке городских дорог участвовали на минувшей неделе 66 рабочих, 26 единиц техники. Вывезли свыше 60 кубометров мусора и 82 — смета. С целью ликвидации подтоплений проложили ливневую канализацию на улицах Инициативная и Попова»,- сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе удалили семь аварийных деревьев, рабочие понизили бортовой камень и уложили тактильную плитку на Инициативной улице.

Региональные дороги убирали 89 рабочих и 63 единицы техники. Всего с них вывезли 193 кубометра мусора. Также установили 23 дорожных знака.

К зиме уже подготовили 9 тысяч тонн пескосоляной смеси.