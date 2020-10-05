РИАМО - 5 окт. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в краже у своей знакомой золотого креста стоимостью 1 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

40-летняя москвичка рассказала, что решила продать свой крест из белого золота со вставками из драгоценных камней. Женщина обратилась к знакомому, который согласился помочь его реализовать. Взяв украшение, он перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска <...> задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящего имущества путем мошенничества», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

Крест мошенник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.