РИАМО - 5 окт. В жилом комплексе «Новокрасково» в Красково в скором времени введут в эксплуатацию новый детский сад, сейчас застройщик ожидает документов на ввод сада в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы застройщика.

Трехэтажное здание детсада уже достроено и полностью оборудовано. Для дошколят создали прогулочные площадки с навесами, спортивную площадку и саночно-колясочную зону.

«Соблюдено непрерывное время инсоляции площадок – более 3-х часов, что даст возможностям малышам получать максимальное количество солнечного света на прогулках. Площадки имеют травяное покрытие. Предусмотрены самостоятельные входы на игровые площадки для групп детей разных возрастов в соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13», - говорится в сообщении.

Калитку и ворота на территорию детского сада снабдили домофоном с видеовызовом, выведенным на пост охраны.

Новый детский сад на 350 мест станет плановым решением проблемы загруженности детских садов и школ, которую отмечают в дачном поселке Красково городского округа Люберцы Московской области.

«Причиной явилась масштабная жилая застройка в последние годы. Крупнейшим проектом стал ЖК «Новокрасково», в шести корпусах которого более 3,4 тысячи квартир, пять корпусов сегодня сданы и заселены. При этом инфраструктура жилого комплекса ложится на застройщика», - говорится в сообщении.

Застройщик уже выполнил ряд обязательств. Так, еще в прошлом году начала работу детская поликлиника №3, размещенная на первом этаже в четвертом корпусе ЖК.

С 2021 года в России обеспечение новостроек инфраструктурой должно стать обязательным для застройщиков. Представители девелопера «3-RED» (ООО «ЖСИ ПРОЕКТ») отмечают, что в ЖК «Новокрасково» изначально были запланированы шесть жилых корпусов, детская поликлиника, детский сад на 350 мест и общеобразовательная школа на 700 мест, подчеркивая, что обязательства по строительству данных объектов инфраструктуры будут выполнены в полном объеме.

Застройщик также обеспечил плановой инфраструктурой и другие жилые комплексы. Так, масштабный проект ЖК «Видный берег» получил детский сад на 140 мест, школу на 825 мест, а также опорный пункт полиции и кабинет врача общей практики в ЖК.

В Красково застройщик также возведет новую школу на 700 мест. Жители неоднократно обращались за разъяснением ситуации в различные структуры, потому что изначальную локацию для школы пришлось менять.

«Первоначально планировалась частичная отсыпка Новокрасковского карьера и возведение на этом подготовленном участке общеобразовательного учреждения, однако жители поселка выступили против засыпки карьера», - отмечается в сообщении.

В связи с этим администрация Люберец решила разместить школу через дорогу от ЖК «Новокрасково» — на участке с кадастровым номером 50:22:0060713:16 (земля населенного пункта Красково) планируется строительство здания школы, а сопутствующие объекты появятся на участке 50:22:0060713:263, где в настоящее время ведется перевод участка из земель Гослесфонда в земли населенного пункта.

Открытый диалог жителей с застройщиком и администрацией сегодня в приоритете. 24 сентября 2020 года состоялась официальная встреча жителей ЖК «Новокрасково» с представителями власти округа и ООО «ЖСИ ПРОЕКТ». По итогам мероприятия было принято решение регулярно проводить собрания застройщика с собственниками ЖК и организовать рабочую группу с жителями ЖК «Новокрасково» для согласований вопросов по строительству школы.

1 октября 2020 года состоялись встречи застройщика с жителями ЖК в администрации г.о. Люберцы и в офисе Управляющей компании. Такое общение застройщика будет регулярным в УК: каждый второй четверг месяца с 19:00 до 20:00 жители смогут задать любые вопросы. Заседания рабочей группы по строительству школы также должны начаться в октябре 2020 года.