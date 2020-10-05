РИАМО - 5 окт. Подмосковным учителям порекомендовали пять продуктов, которые помогут бороться со стрессом и поддержать здоровье, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Московской области.

Специалисты рекомендуют учителям употреблять по утрам овсяную кашу, которая поможет им быть бодрыми в течение первой половины дня.

«Она содержит много полезных веществ, включая витамины группы B, калий, фосфор, магний», – говорится в сообщении.

Во время перемен учителям советуют устроить перекус. Для него очень хорошо подойдут орехи, которые содержат витамины группы В, С, Е, а также антидепрессивные вещества – фолиевую кислоту и селен. Бороться со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением помогут бананы, которыми можно дополнить обед.

На ужин педагогам рекомендуют употреблять блюда из рыбы. Морепродукты содержат целый комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, витамины группы В, а рыбий жир – ценные витамины А и D. Самыми необходимыми для правильного функционирования нервной системы являются палтус, скумбрия, сельдь.

Кроме того, учителям советуют не забывать о горьком шоколаде, который является природным антидепрессантом. Умеренное употребление шоколада увеличивает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность.