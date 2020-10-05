РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В Международный день учителя глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил педагогическое сообщество городского округа с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ружицкий адресовал педагогам самые теплые слова и пожелания.

«От всей души поздравляю наших дорогих учителей с профессиональным праздником! Каждый день вы делитесь своими знаниями с ребятами, помогаете им делать в жизни первые шаги, переживаете с ними их первые успехи и неудачи, дарите детям свое тепло, понимание и доброту! В непростых условиях пандемии вы показали всем, что готовы работать в новых реалиях и справились со своей задачей на «отлично»! Желаю вам здоровья, творческих и профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, терпения, семейного тепла! Спасибо за ваш профессионализм и преданность своему делу!» - сказал Ружицкий.

Он также добавил, что сегодня в сфере образования городского округа Люберцы трудятся 5 825 человек.

День учителя впервые отметили в СССР 29 сентября 1965 года. После было решено праздновать его в первое воскресенье октября. И только в 1994 году в России за этим праздником была закреплена постоянная дата - 5 октября.