РИАМО - 5 окт. Беспилотный летательный аппарат SeaDrone, специально разработанный для работы в арктических условиях подмосковной компанией «Съемка с воздуха», успешно прошел испытания в Карском море, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Съемка с воздуха» в 2017 году получила грант на 2,5 миллиона рублей на разработку беспилотного комплекса, а уже сегодня высокотехнологичная продукция подмосковного производителя доказывает свою востребованность и эффективность в самых разных сферах», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Во время тестов провели посадки и взлеты беспилотника с палубы ледокола на воду и обратно. Также дрон применяли для маркировки айсбергов GPS-маячками и проверили в тушении условного пожара.

Ранее беспилотники такого уровня не использовались при проведении геологоразведочных работ в арктических широтах ввиду крайне сложных для подобной техники климатических условий.

Аппарат из Подмосковья успешно выдержал сильный ветер (12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду), а также успешно совершал посадку и взлет с воды при высоте волн до 1,5 метров.