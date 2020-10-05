РИАМО - 5 окт. В прошлом месяце в Подмосковье выявили свыше 80 объектов самостроя, из них 19 сооружений помогли найти местные жители, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Среди них чаще всего встречались жилые и нежилые здания, магазины и гаражи. Кроме того, в прошлом месяце пытались незаконно построить комплекс АЗС в Ленинском округе, здание кафе с бассейном в Одинцове, автомойку в Балашихе, производственный комплекс по обжарке орехов в Ступине.

«Активное содействие в работе по выявлению самостроев оказали жители региона. Благодаря активным гражданам муниципалитетов в прошедшем месяце было обнаружено 19 объектов», - говорится в сообщении.

Эти объекты были расположены в Ленинском, Одинцовском и Пушкинском округах, Химках, Луховицах, Серпухове и Лобне.

«Мы продолжаем вести активную борьбу с самовольно построенными объектами в Подмосковье, так как они могут не только нести опасность при эксплуатации, но и зачастую портят внешних облик муниципалитетов. В сентябре решение о сносе было принято по 70 подобным объектам, еще 11 будут приведены в соответствие», - отметил начальник ведомства Артур Гарибян

При выявлении объектов самовольного строительства Главгосстройнадзор уже несколько лет использует квадрокоптеры. С помощью дронов удается обнаружить самострои в труднодоступных местах.