РИАМО - 5 окт. В Москве и Подмосковье на текущей неделе продолжится бабье лето, температура воздуха будет выше нормы, столбики термометров будут достигать отметки 21 градуса, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Во вторник в Москве и Подмосковье бабье лето продолжится. В дневные часы воздух будет прогреваться до 16-21 градуса, ночью столбики термометров опустятся до прохладных 6-11 градусов. Ветер южных румбов, не более 3-8 метров в секунду», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в среду в регионе ожидаются небольшие дожди, что понизит дневную температур до 13-18 градусов. В четверг снова ожидается небольшое потепление до 15-20 градусов.

В пятницу снова ожидаются кратковременные дожди, что освежит воздух до 12-17 градусов. В выходные очаг высокого атмосферного давления обеспечит регион преимущественно солнечной и сухой погодой. В эти дни воздух прогреется до 13-18 градусов.