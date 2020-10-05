РИАМО — 5 окт. Специалист по части чая Елизавета Тихонова считает, что развитие рака не может вызвать горячий чай, но этот горячий напиток способен обжечь слизистую оболочку рта, сообщает Nation News.

Ранее один из российских эндокринологов выразил мнение, что из-за горячего чая может развиться рак пищевода. Специалист сообщил, что к перерождению слизистых оболочек приводит обожженное горло.

«Чай хорош тем, что он немного теплее нашей крови. Когда он попадает в пищевод, он начинает быстро всасываться, потому что он теплый. А температура 43-44 градуса уже обжигает рот», - добавила Тихонова.

Она отметила, что температура 45 градусов приводит к свертываемости белка нашего рта. Многие люди пьют чай и горячее.

«Поэтому нельзя согласиться с высказыванием эндокринолога», - говорится в сообщении.

Тихонова заверила, что идеальной температурой напитка является 40-41 градус тепла.​