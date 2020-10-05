РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец планируют 5 ноября открыть амфитеатр, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Амфитеатр откроют в парке «Наташинские пруды» 5 ноября. Также там делают детскую площадку площадью 1350 квадратных метров, до 12 октября завершат работы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в работах по уборке улиц на минувшей неделе участвовали 97 единиц техники, 998 человек. Также за неделю опилили 17 деревьев.

Кроме того, за неделю демонтировали три незаконных объекта.