РИАМО - 5 окт. За третий квартал текущего года в Центр управления регионом Московской области поступило более 218 тысяч обращений от местных жителей, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года, при этом произошло заметное улучшение качества решения проблем, сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Третий квартал закончился. По новым сообщениям у нас прирост на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас существенно повысилось качество решения проблем. Почти в два раза сократилось число просрочек и повторных сообщений», - сказал Рымар на совещании губернатора с зампредами и главами округов.

Он добавил, что за прошлую неделю в ЦУР поступило 17,1 тысячи обращений, что на 2% меньше, чем на позапрошлой неделе, при этом наблюдается рост принятых решений.

«Мы видели, что на 4% увеличилось количество принятых решений пользователем. То есть те ответы, которые были даны, они были достаточно хорошего качества, пользователи подтвердили решения», - сказал Рымар.

Он добавил, что по итогам прошлой недели топ актуальных проблем заняли мусор, медицина, экология, социальная сфера и коронавирусная инфекция.

ЦУР Московской области был открыт для того, чтобы повысить эффективность государственного управления с помощью цифровых технологий. В центре работает 122 профильных сотрудника в 12 блоках.