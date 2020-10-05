Студии и маленькие однушки в новостройках – один из популярных сегодня видов недвижимости в Московском регионе за счет доступной цены. Покупает их зачастую молодежь, готовая пренебречь комфортом ради собственной жилплощади. А иногда на сайтах по продаже недвижимости можно найти экстремально маленькие варианты – площадью до 10 квадратных метров. Именно такой объект недавно выставили на продажу в подмосковном Красногорске. С какими нюансами можно столкнуться при выборе такой квартиры – читайте в материале РИАМО.

«Полностью готова к проживанию»

сайт Циан

В сентябре на портале ЦИАН появилось объявление о продаже «однокомнатных апартаментов» площадью всего 6,6 квадратных метров (на момент публикации объявление снято с продажи).

Апартаменты находятся в подмосковном Красногорске, на третьем этаже современного жилого комплекса «Молодежный». Продавец запросил за такой объект 1,15 миллиона рублей.

Жилая площадь помещения составляет и того меньше – два квадратных метра, при этом, как отмечается в объявлении, она «полностью готова к проживанию». Продавец указал, что в квартире есть все необходимое, включая санузел, душ, кровать, холодильник и плиту.

По словам риелтора, который занимался продажей данного лота, за последнюю неделю спрос на квартиру вырос в несколько раз. Он уточнил, что чаще всего покупкой интересуются студенты, но поступают звонки и от более состоятельных людей.

«Некоторые работают рядом и поздно возвращаются. Очень удобно, чтобы просто переночевать», - сказал собеседник РИАМО.

Для сравнения, студию 25 квадратных метров в этом ЖК можно купить за 4,9 миллиона рублей. Дом расположен недалеко от всесезонного горнолыжного комплекса «Снежком». Из плюсов – близость к МЦД и метро «Мякинино» (2,5 километра).

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Бывшая кладовка

Как пояснили в агентстве «Инком-недвижимость», ранее это помещение использовалось как кладовая для велосипедов. После реорганизации собственник около года сдавал «микроапартаменты» в аренду.

Однако у такой покупки – немало подводных камней.

«Такая практика не совсем законна: по государственным стандартам санузел в этом помещении не узаконен. То есть, если Роспотребнадзор начнет проверку, его придется сносить за счет владельца», - отметил бывший руководитель отдела продаж Sky Apartments Дмитрий Олейник.

Помимо этого, у будущего собственника может возникнуть проблема с перепродажей: помещение можно будет продать только как кладовую, иначе сделку не зарегистрируют в Росреестре.

Еще один недостаток данного лота – отсутствие окна, о чем продавец умолчал в объявлении. Риелтор отметил, что не все покупатели обращают на это внимание, хотя многих такое предложение сразу бы оттолкнуло.

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Без прописки

Тем не менее, покупателей привлекает цена и расположение апартаментов.

По мнению риелтора, высокий спрос на объект можно объяснить тем, что покупатели не до конца осознают нюансы предложения. «Звонков очень много, просто не все понимают, что в ней нельзя прописаться», - отметил он.

При этом продажа помещений, в которых нельзя прописаться – обычная практика. Как правило, именно поэтому апартаменты дешевле, чем обычная квартира с возможностью прописки.

«Юридический статус апартаментов – нежилое помещение, поэтому прописаться в них нельзя. Но это не значит, что они непригодны для жизни – просто государство предъявляет меньше требований к застройщику», - пояснил Дмитрий Олейник.

В свою очередь, в Минжилполитики Подмосковья предположили, что в данном случае на продажу выставили лишь долю в квартире. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». Если же информация в объявлении собственника соответствует действительности, то такая планировка противоречит градостроительным нормам.

«В Московской области действует норма — 28 квадратных метров на человека. Эта норма закладывается при возведении новых кварталов. В проектной документации указывается количество всех квартир, указывается их квадратура. В каждом муниципальном образовании своя норма. Скорее всего, в случае из СМИ речь идет о доле, выделенной в квартире», - рассказали в пресс-службе министерства.

Однако риелтор не подтвердил такую догадку. По его словам, в договоре купли-продажи указано именно «нежилое помещение».

Кстати, по данным на понедельник, объявление о продаже самых маленьких апартаментов сняли с сайта.

Так или иначе, приобретая подобную недвижимость, люди не планируют долго в ней жить, либо изначально покупают под сдачу. Поэтому очень важно учесть все нюансы, чтобы потом не возникло проблем с продажей.

Микроквартиры – не для жизни?

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Впрочем, это не единственное объявление о продаже подобных «микроапартаментов».

Например, риелторы нашли подобное предложение в Крыму: за те же 1,15 миллиона рублей можно приобрести студию «у моря» в курортном поселке Партенит, площадь жилья составляет 9,2 квадратных метра.

Похожий лот можно найти в Раменском городском округе – владелец продает студию площадью всего восемь квадратных метров. «Ипотека, материнский каптал. Прописка, возможна рассрочка», - говорится в объявлении.

А в Стерлитамаке продается квартира площадью в 9,1 квадратных метра за 430 тысяч рублей.

Если сравнивать с Москвой, то в столичных пятиэтажках есть квартиры так называемого малосемейного типа, которые строили для временного проживания. Тем не менее, площадь такого жилья как минимум в 2-3 раза больше – порядка 18 квадратных метров. Причем это не апартаменты, а полноценная однушка. Такую квартиру молодой семейной паре из Москвы удалось купить несколько лет назад за 3,5 миллиона рублей. Впрочем, ребята признаются, что такая площадь им уже становится тесна.

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