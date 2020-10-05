РИАМО — 5 окт. В помещении бывшего популярного ресторана «Джонка» могут открыть очередную сцену МХАТа имени Горького, сообщает Nation News.
«Старейший в Москве ресторан китайской кухни закрылся несколько лет назад и долгое время помещение, находившееся в здании МХАТа, не использовалось, однако сейчас театр решил его задействовать», - говорится в сообщении.
Ресторан носил название в честь китайской лодки-джонки. В этом заведении раньше остальных в столице начали подавать блюда китайской кухни. Интерьер был украшен соответствующе, а официанты ходили в национальных китайских одеждах.
Помещение могут подготовить уже к концу 2020 года.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии