РИАМО — 5 окт. В помещении бывшего популярного ресторана «Джонка» могут открыть очередную сцену МХАТа имени Горького, сообщает Nation News.

«Старейший в Москве ресторан китайской кухни закрылся несколько лет назад и долгое время помещение, находившееся в здании МХАТа, не использовалось, однако сейчас театр решил его задействовать», - говорится в сообщении.

Ресторан носил название в честь китайской лодки-джонки. В этом заведении раньше остальных в столице начали подавать блюда китайской кухни. Интерьер был украшен соответствующе, а официанты ходили в национальных китайских одеждах.

Помещение могут подготовить уже к концу 2020 года. ​