РИАМО - 5 окт. Пять домов на 684 квартиры планируют ввести в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Кузьминки, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Два дома введены в эксплуатацию ранее – по адресам Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3 и улица Шумилова, дом 24А, сейчас сюда ведется переселение жителей. Всего в районе Кузьминки новые квартиры получат жители 287 сносимых домов, для начала переселения подобраны 19 стартовых площадок», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дома будут введены в эксплуатацию по адресам: Волгоградский проспект, владение 103 корпус 1, Волгоградский проспект, владение 103 корпус 2, Волгоградский проспект, владение 163, Зеленодольская улица, владение 28, корпус 4, улица Юных Ленинцев, владение 42.

Отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы. Во всех квартирах установят автоматизированные системы учета потребляемых ресурсов. На первых этажах разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

«В рамках программы реновации в Кузьминках предусмотрено строительство семи детских садов, четырех школ, двух поликлиник, организации дополнительного образования, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, ледового дворца, спортивно-оздоровительного комплекса, трех центров предоставления госуслуг», - рассказал Загрутдинов.

На придомовых территориях обустроят игровые площадки для детей и места для отдыха, проведут комплексное озеленение.