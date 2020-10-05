РИАМО – 5 окт. Кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Масловский рассказал, что для хранения домашних заготовок необязательно покупать новый холодильник, так особый температурный режим не всегда является необходимым условием хранения запасов на зиму.

По словам эксперта, домашние заготовки должны храниться в зависимости от того, каким образом они были приготовлены. Например, компоты не требуют при хранении особой температуры.

«Но следует учесть такой факт: если мы такие банки храним на свету, то возможно изменение окраски. Поэтому хранить их желательно в темном месте. Если есть возможность вывести на дачу – хорошо. Но если у погреба некачественная теплоизоляция, и возможно его промерзание, может замерзнуть и содержимое банок, это приведет к их порче», – сказал Масловский в эфире радио Sputnik.

Между тем, банки с квашенной капусты надо обязательно хранить в холоде. Оптимальная температура для их хранения составляет минус 3 градуса.

«И даже если она замерзнет, после оттаивания она не утрачивает своих потребительных свойств», – отметил Масловский.​