РИАМО - 5 окт. Около месяца в Подмосковье ведется вакцинация, за это время прививку от гриппа сделали примерно 1,5 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Вакцинация против гриппа проводится во всех городских округах региона, мы задействуем мобильные комплексы по вакцинации, которые работают в многолюдных местах, организовываем выезды специалистов на предприятия и прививаем сотрудников непосредственно на рабочем месте. Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Медики в Московской области применяют новейшие российские вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс». Прививку пациентам делают бесплатно. Для прохождения процедуры нужны лишь паспорт или полис ОМС.

Для прохождения вакцинации против гриппа нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.