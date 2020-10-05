РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В подмосковных Люберцах до 15 октября завершат точечный ремонт подъездов, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«В 2020 году в Люберцах запланирован точечный ремонт 141 подъезда в 69 домах. График формируется в соответствии с запросами жителей через портал «Добродел». Работы выполнены более чем в 130 подъездах, полностью их завершат до 15 октября», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе также закончили работу по адаптации подъездов для инвалидов. Всего адаптировано 47 подъездов.