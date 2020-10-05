РИАМО - 5 окт. Школьников из Московской области призывают принять участие в бесплатном онлайн-обучении «Деловая игра», которая пройдет с 16 по 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участвовать могут девушки и юноши возрастом от 14 до 17 лет. В качестве наставников выступают действующие предприниматели Московской области и Москвы.

«Деловая игра» будет состоять из трех этапов. В процессе обучения участники узнают о менеджменте персонала и продажах, научатся бизнес-планированию и правильной логистике», - говорится в сообщении.

Также школьникам расскажут о темах: образ предпринимателя, выбор вида деятельности, креативное мышление и предприимчивость.

После окончания игры, наставники выберут победителей. Они получат приз – сертификат на покупку электроники и техники номиналом 10 тысяч и 40 тысяч рублей.

Регистрация на проект доступна на официальном сайте «Деловой игры».