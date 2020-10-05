РИАМО - 5 окт. В Подольске локализовали загрязнение ручья Неумейка и расчистили его береговую линию, сообщил глава округа Николай Пестов.

«Мы провели ревизию инженерных сетей прилегающих предприятий, обнаружили несанкционированный источник сброса с территории промзоны, его затампонировали. Проблема локализована сегодня», - сказал Пестов на совещании губернатора с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Силами муниципальных предприятий была проведена расчистка береговой линии.

Глава Подольска добавил, что виновные в загрязнении пруда будут наказаны.