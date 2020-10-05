РИАМО - 5 окт. Жители Москвы и гости города получили 752 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщает столичный оперштаб.
Бизнес штрафовали более 27 тысяч раз. При этом 150 раз пришлось приостанавливать деятельность компаний.
Данные меры помогли на пике самоизоляции сократить количество пассажиров на дорогах в 4-5 раз. Вместе с тем свыше 95% москвичей, заболевших коронавирусом, добросовестно соблюдали режим самоизоляции. За два месяца уровень заболеваемости снизился в 10 раз.
Новые ограничительные меры ввели в Москве и осенью. Так, с 28 сентября домашний режим должны соблюдать пенсионеры. А с 5 октября московские школьники ушли на каникулы на две недели. Также столичные компании обязали перевести часть сотрудников на удаленку.
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Текстовая трансляция
5 ОКТЯБРЯ
- Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении самоизоляции в России обсуждают в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом,
- В министерстве просвещения РФ опровергли информацию о том, что столичные школьники вновь переходят на дистанционное обучение. Днем в понедельник СМИ со ссылкой на слова замминистра просвещения РФ Виктора Басюка написали, что московские школьники уходят на дистанционное обучения из-за большого количества инфицированных коронавирусом.
- Центральный детский магазин на Лубянке могут закрыть за нарушения масочного режима. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно‑масочного режима, отсутствие рециркуляторов.
- Covid‑госпитали открыли в экспоцентре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Вместе с госпиталями в строй вступает обсервационный центр для Covid-положительных граждан, которые по разным причинам не могут лечиться дома.
- Школы Москвы переводят на удаленку из‑за роста новых случаев коронавируса. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация в мегаполисе в связи с распространением коронавируса близка к критичной.
- В Совфеде не исключили возможности закрытия границ из‑за ситуации с коронавирусом. Возможные сроки введения ограничений пока не называются.
- За сутки в России зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 339 больных. В Москве - 3 537.
- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.
- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 254 тысячи пациентов,
- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.
- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.
Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса?
- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19
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