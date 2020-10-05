РИАМО - 5 окт. Подмосковные спасатели освободили голову пятилетнего ребенка из сидения детского горшка, инцидент случился 3 октября в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ребенок просунул голову в отверстие детского стула и не смог снять сиденье с себя.

«Попытки матери освободить голову мальчика успехом не увенчались, и она вызвала спасателей. Прибыв на место вызова, работники дежурной смены, отвлекая малыша смешными историями, сняли с его шеи пластиковое сиденье», – сообщил спасатель Павел Беляев.

Режущий инструмент во время освобождения ребенка не применялся. После инцидента медпомощь ребенку не понадобилась.