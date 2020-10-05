РИАМО - 5 окт. Жители подмосковного Реутова 17 октября в пятый раз примут участие в международной акции «Тотальный диктант», основным форматом ее проведения станет онлайн-площадка, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«17 октября жители Реутова смогут написать «Тотальный диктант» вместе со всем миром. В этом году акция пройдет в городе в юбилейный пятый раз. Международная акция пройдет в трех форматах: офлайн на одной из городских площадок, онлайн на сайте totaldict.ru, а также в онлайн-формате - #пишемдома», - сказала муниципальный координатор акции Мария Соколова.

Она отметила, что в местах проведения акции особое внимание будет уделяться соблюдению необходимых требований: ношению масок и социальному дистанцированию. В целях безопасности в помещениях будут стоять дозаторы с антисептиками, а количество мест в аудиториях будет уменьшено.

«После написания диктанта участники могут получить консультацию филологов-экспертов, которые будут присутствовать на площадке в день проведения мероприятия. Результаты диктанта станут доступны в личном кабинете на сайте: www.totaldict.ru», - подытожила Соколова.

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе.

Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.