РИАМО - 5 окт. Торговая сеть «Пятёрочка» и мультиплатформенный оператор Триколор запускают совместную акцию «Триколор снова угощает!», в рамках которой пользователи могут получить на свою Выручай-карту 25 000 баллов. Это эквивалентно 2,5 тыс. рублей, которые можно потратить на любые покупки в магазинах «Пятёрочка», говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

Для участия в акции необходимо приобрести комплект оборудования для приема услуг Триколора или обменять устаревший приемник на новый, а также подключить пакет услуг «Единый Ultra HD» на год, после чего ввести номер Выручай-карты в Личном кабинете клиента Триколора. При выполнении условий пользователи получат 25 000 баллов на свою карту программы лояльности ритейлера, что эквивалентно 2 500 рублей. Воспользоваться баллами можно в любом магазине «Пятёрочка» для оплаты как одной, так и нескольких покупок.

«Мы непрерывно совершенствуем нашу программу лояльности, развивая партнерские проекты. Акция с Триколором в прошлом году получила хороший отклик, и мы рады вновь предложить нашим гостям «два в одном»: провести время в кругу семьи за просмотром телеканалов и фильмов благодаря Триколору и приобрести свежие и качественные продукты от «Пятёрочки» на полученные в рамках акции баллы», - сказал Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

«Мы продолжаем радовать наших клиентов эксклюзивными предложениями. Получать удовольствие от новых фильмов, сериалов и телепередач еще приятнее с угощениями от «Пятёрочки», одной из ведущих российских торговых сетей, магазины которой есть практически в любой точке нашей страны. Эта акция — возможность пользоваться современными сервисами Триколора, в том числе онлайн-кинотеатром, опцией просмотра ТВ на 5 устройствах и в формате Ultra HD — и тратить баллы в «Пятёрочке», — отметил заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу Триколора Андрей Нестеров.

Клиенты Триколора в рамках одной подписки получают доступ к более чем 200 спутниковым каналам, в том числе более 40 НD-каналам и 9 каналам в формате Ultra HD. Также они могут пользоваться онлайн-кинотеатром с фильмами и сериалами, смотреть через интернет ТВ-каналы и трансляции проекта «Большой эфир»: эксклюзивные шоу, спортивные матчи, боевые турниры, культурные мероприятия, а также события космической отрасли. Просмотр с одного Триколор ID возможен на 5 различных устройствах.​