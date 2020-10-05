РИАМО - 5 окт. Соблюдение масочного режима и всех требований Роспотребнадзора остается самым важным способом противодействия распространению коронавирусной инфекции в Подмосковье, поэтому за соблюдением всех требований будут строго следить, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема, которая висит над нами как Дамоклов меч – это ковид. Ситуация продолжает беспокоить всех – и нас в первую очередь, потому что мы с вами отвечаем за жизнь и здоровье людей. Мы видим, что за неделю увеличение по выявленным случаям почти в 1,5 раза – в прошлый понедельник мы говорили о 200 случаях в день, сегодня их зафиксировано уже 339», - сказал Воробьев.

Он добавил, что никому не хочется повторения того, что было весной.

«Поэтому спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго – и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах. Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе», - подчеркнул губернатор.

По его словам, маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это сейчас главное.

«Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», - сказал глава региона.

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