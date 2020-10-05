РИАМО - 5 окт. Соблюдение масочного режима и всех требований Роспотребнадзора остается самым важным способом противодействия распространению коронавирусной инфекции в Подмосковье, поэтому за соблюдением всех требований будут строго следить, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что никому не хочется повторения того, что было весной.
«Поэтому спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго – и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах. Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе», - подчеркнул губернатор.
По его словам, маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это сейчас главное.
«Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», - сказал глава региона.
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Текстовая трансляция
5 ОКТЯБРЯ
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