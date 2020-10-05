РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 окт. Выставку, приуроченную ко Дню Московской области, открыли в молодежном центре подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Музей-мастерская «Красный мишка» представил экспозицию, в центре которой рассказ о каждом городском округе региона», – говорится в сообщении.

Год назад участники творческой мастерской «Друг мой мишка» решили рассказать жителям о Подмосковье, которому в 2019 году исполнилось 90 лет. Спустя год в молодежном центре открылась выставка, посвященная 63 муниципалитетам области. Традиционно рассказчиком стал Красный мишка, а истории созданы красками и кисточками на холсте.

«Начиная работу, мы и не представляли, как много удивительного в Подмосковье, как много мест, которые стоит посетить. Героические и стратегические, заброшенные и загадочные, красивые и необычные, мы узнали такое, о чем даже не догадывались», – сказала создатель музея-мастерской Наталья Усачева.

Увидеть выставку можно в молодежном центре по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1.