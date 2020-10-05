РИАМО - 5 окт. Главам муниципалитетов Подмосковья необходимо обратить внимание на соблюдение масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«На сегодняшний день количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет практически 75 тысяч человек. <…> За сутки мы выявили 339 человек. То есть динамика по выявлению коронавирусной инфекции прогрессирует достаточно сильно», - сказала Стригункова.

Она отметила, что что 80% зараженных коронавирусом считают, что они могли заразиться им в общественном транспорте или магазине.

«Поэтому еще раз хочется обратить внимание на необходимость контроля за соблюдением масочного режима», - подчеркнула Стригункова.

Она добавила, что за сентябрь больше всего случаев заражения коронавирусом было выявлено в Красногорске, Королеве, Коломенском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах.

«Мы начали работу по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции 7 121. Напомню, что на пике их было 15 тысяч», - заключила Стригункова.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- В Совфеде не исключили возможности закрытия границ из‑за ситуации с коронавирусом. Возможные сроки введения ограничений пока не называются.

- За сутки в России зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 339 больных. В Москве - 3 537.

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 254 тысячи пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19