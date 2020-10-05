РИАМО – 5 окт. Лидером кинопроката России и СНГ снова стал фильм «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя, сообщает Газета.ru.

«Фильм о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли в минувший уик-энд собрал 76,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге кинопроката расположилась лента Кристофера Нолана «Довод» с 47,1 миллиона рублей. Третье место досталось анимационной картине Жереми Дегрусона и Бена Стассена «Семейка Бигфутов». Эта картина собрала 38,9 миллиона рублей.​