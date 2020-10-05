РИАМО - 5 окт. Министерство юстиции Российской Федерации не будет повышать штрафы в новом КоАП и не станет вводить те нормы, которые ранее раскритиковала общественность, сообщает в понедельник газета «Известия».

Минюст решил отказаться от кратного повышения штрафов за административные нарушения. Увеличится лишь размер минимального штрафа.

«В настоящий момент новая редакция по части санкций приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем КоАП. Единственно, мы убрали штрафы 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500», – сказал член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Кроме того, планируется уменьшить применение административного ареста. Вместо 73 составов его применение будет возможным лишь по 50. Удаленные из перечня нормы заменят на обязательные работы.

«Мы приравняли все юрлица, которые являются субъектами малого и среднего бизнеса, к индивидуальным предпринимателям. <…> Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа, — добавил Вяткин.

По его словам, очевидно, что с января следующего года КоАП в силу не вступит, так как требует весьма серьезной проработки и обсуждения в правительстве РФ. В Госдуме с текстом новой редакции КоАП пока не знакомы.​