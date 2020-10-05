РИАМО - 5 окт. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский заявил, что закрытие границ России и сокращение числа авиаперелетов не исключено в связи с ухудшением коронавирусной обстановки в стране, сообщает РИА Новости.
За минувшие сутки в РФ зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заболевания в стране достигло 1 225 889.
По его словам, чем больше люди перемещаются, тем больше количество заражений.
Возможные сроки введения ограничений пока не называются.
Россия за последние месяцы возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, можно улететь в Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Швейцарию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.
Евросоюз до сих пор не открыл границы с РФ. Это связано с новой вспышкой коронавируса в некоторых странах, например, Франции и Испании.
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Текстовая трансляция
5 ОКТЯБРЯ
- В Совфеде не исключили возможности закрытия границ из‑за ситуации с коронавирусом. Возможные сроки введения ограничений пока не называются.
- За сутки в России зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 339 больных. В Москве - 3 537.
- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.
- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 254 тысячи пациентов,
- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.
- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.
Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса?
- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19
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