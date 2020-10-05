РИАМО - 5 окт. В Московской области работает порядка 50 тысяч школьных учителей, обеспечивающих высокий уровень качества образования, регион традиционно находится на высоких местах федеральных рейтингов по качеству обучения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это особенный день. У нас в системе работает порядка 50 тысяч учителей, 1,5 тысячи школ. Я хочу от всей души поздравить наших дорогих педагогов, поблагодарить их за добросовестную работу», - сказал Воробьев на совещании с зампредами и главами муниципалитетов.

Он добавил, что Московская область традиционно находится на высоких местах в рейтингах качества образования.

День учителя ежегодно отмечается 5 октября с 1994 года. Раньше его праздновали в первое воскресенье октября.