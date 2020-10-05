РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы стали призерами турнира по греко-римской борьбе, посвященного Дню учителя, говорится в сообщении спорткомитета администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 3 октября в Солнечногорске.

«Поздравляем Романа Хабачева и Мухамада Алиева с удачным выступлением и желаем успехов и дальнейших спортивных достижений!» - говорится в сообщении.

У Романа Хабачева - 2 место, у Мухамада Алиева - 3 место. Всего в турнире по греко-римской борьбе приняли участие порядка 220 спортсменов.