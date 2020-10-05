РИАМО - 5 окт. Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу компании «Строй-эксперт» о нарушении порядка при определении поставщика в ходе аукциона на капремонт автодороги к СНТ в Сергиево-Посадском округе в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Правила проведения аукцина нарушила комиссия по закупкам учреждения в составе учреждений «Дорожник Сергиево-Посадского городского округа Московской области» и «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Строй-эксперт» в допуске к участию в электронном аукционе», – говорится в сообщении.

После изучения представленных доказательств Московское областное УФАС России пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по закупкам и признало жалобу компании «Строй-эксперт» обоснованной.

Подмосковное УФАС России выдало комиссии по закупкам предписание об устранении допущенных нарушений.