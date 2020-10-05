РИАМО - 5 окт. Российские ученые разработали противовирусное лекарство с уникальным действием, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам экспертов, во время вирусных инфекций в человеческом организме может проявиться окислительный стресс в связи с образованием в клетках активных форм кислорода. Из-за этого начинаются воспаление и осложнения.
Ученые смогли совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. По словам исследователей, в мире не существует аналогов новому препарату.
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