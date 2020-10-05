РИАМО - 5 окт. Российские ученые разработали противовирусное лекарство с уникальным действием, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Специалисты синтезировали гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами. Лекарства на их основе помогут облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратят осложнения», – говорится в сообщении.

По словам экспертов, во время вирусных инфекций в человеческом организме может проявиться окислительный стресс в связи с образованием в клетках активных форм кислорода. Из-за этого начинаются воспаление и осложнения.

Ученые смогли совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. По словам исследователей, в мире не существует аналогов новому препарату.​