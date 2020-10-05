РИАМО - 5 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с Днем учителя и поблагодарил за ответственную и крайне важную работу, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Спасибо вам за огромный труд обучения и воспитания детей. За умение эффективно решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами жизнь», — отметил Собянин.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, учителя дают прочные знания школьникам, помогают получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор.

Мэр добавил, что эпидемия еще не закончилась, поэтому вводятся ограничения, и учеников отправляют на каникулы, но вирус не помешает планам развития образования в Москве. Власти города продолжат оснащение школ современным оборудованием, будут развивать Московскую электронную школу, расширять профили обучения и поощрения школьников за достижения и учителей за работу.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, творчество и доброту, за терпение, мудрость и любовь к детям. Московские учителя — самые лучшие педагоги на свете», — заключил градоначальник.

День учителя отмечается ежегодно с 1965 года. Раньше его праздновали в первое воскресенье октября, а с 1994 года ЮНЕСКО утвердила 5 октября Всемирным днем учителей.