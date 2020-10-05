РИАМО - 5 окт. В октябре представят рейтинг перевозчиков Подмосковья за третий квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рейтинг формируют по региональным стандартам, учитывая регулярность выходов в рейс, количество транзакций по карте «Стрелка» и банковской карте, число поступивших жалоб от жителей, предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему Подмосковья, число аварий, в которых виновниками стали водители автобусов.

«В Московской области должны работать только те перевозчики, которые обеспечивают высокое качество услуг и безопасность для пассажиров. Рейтинг отображает реальное положение дел, с худшими перевозчиками будет проводиться серьезная работа», – сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

В Московской области оценивают деятельность всех перевозчиков, работающих на территории региона. Деятельность перевозчиков, в работе которых зафиксированы низкие показатели, рассмотрят на заседании рабочей группы при министерстве транспорта Подмосковья.

«В 2019-2020 годах рабочей группой была рассмотрена деятельность 77 перевозчиков, из них 57 перевозчиков улучшили свои показатели, а 10 компаний – ушли с рынка, так как не смогли соответствовать стандартам региона», - добавила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Парк автобусов Московской области является самым молодым в России и Европе.